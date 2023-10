Leichen in Gaza werden in Eiscreme-Lkw aufbewahrt

Massengräber werden vorbereitet

Selbst mit den Eiscreme-Lastwagen reiche es nicht, ergänzte Ali. Zum Teil würden Leichen auch in Zelten aufbewahrt. „Der Gazastreifen ist in einer Krise, und wenn der Krieg so weitergeht, werden wir die Toten nicht beerdigen können. Die Friedhöfe sind bereits voll, und wir brauchen neue, um die Toten zu beerdigen.“ In Gaza-Stadt würden die Behörden Massengräber vorbereiten, sagte der Regierungssprecher.