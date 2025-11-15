„Ohne uns wären viele komplett verloren!“

Es gibt in der Gemeinde keinen Hausarzt. Keine Apotheke. Wenn die eigene Energie nachlässt, sind die mobilen Pflegekräfte oft einziger Ansprechpartner. „20 Leute werden von uns betreut“, sagt sie, „ohne uns wären viele verloren.“ Verbände werden gewechselt, Medikamente vorbereitet, Vitalwerte kontrolliert. Mobile Pfleger müssen ihr Fachwissen immer sofort abrufen können.