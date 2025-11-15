Flachgauer Gemeinde wählt eine dieser drei Frauen

Es ist die Verkehrssituation, vor allem an der B158 Wolfgangseestraße. Bei der Kreuzung beim Hofer-Supermarkt ist eine intelligente Ampellösung im Gespräch. Rosenegger plädiert aber für eine größere Variante mit Ampeln auch im Ortszentrum. Was Durchreisende nicht freuen wird, wird die Hofer entlasten und wird von allen drei Kandidatinnen unterstützt. Grün-Kandidatin Mahler hat als langfristige Lösung die bereits mehrmals angedachte Unterflurtrasse noch nicht abgeschrieben. „Da muss man schauen, ob das möglich ist. Das ist aber wohl erst in 10 Jahren ein Thema“, sagt Mahler.