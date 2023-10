Leichterer Zugang zu Pflegekräften aus dem Ausland

Und immer wieder Bürokratie!

Wer stöhnt nicht über die Bürokratie in Österreich (und in Deutschland und auf EU-Ebene sowieso)? Klar brauchen Wirtschaft, Bildung und das Bauen von Häusern sowie Stromleitungen klare Regeln.

Aber so überbordend, dass, erstens, alles verteuert wird (zum Beispiel Wohnblöcke)? Und, zweitens, dringender Personalbedarf (zum Beispiel in der Pflege) nicht gedeckt werden kann? Da kommen zum Beispiel 15 Pflegerinnen von der selben Hochschule auf den Philippinen zu uns. Das hilft aber nichts beim Umgang mit ihrem Bildungsabschluss: Jeder einzelne Fall muss extra nostrifiziert (also „verösterreichert“) werden. Viel individueller Aufwand, den man sich sparen könnte!