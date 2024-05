Händler-Pleite lässt Zentrasport nicht zittern

Wieder insolvent, diesmal statt einem Sanierungsverfahren ein Konkursantrag: Mit Passiva in Höhe von rund 16,3 Millionen Euro schlitterte die geomix AG in Liezen (Steiermark) am Mittwoch zum zweiten Mal binnen einem Jahr in die Pleite. Diesmal hat es aber offenbar keine Folgen für Zentrasport in Ohlsdorf.