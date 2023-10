Viele sind am Anfang glücklich, dann frustriert

Noch nie gab es in Salzburg so wenige Lehrlinge wie im Jahr 2022: 7981 junge Menschen waren vergangenes Jahr in einer Lehre. Die Zahlen der jüngsten Vergangenheit zeigen einen klaren Abwärtstrend. Der Lehrlings-Höchstwert der vergangenen 20 Jahre wurde 2008 erreicht, 10.788 junge Salzburger waren in Ausbildung.