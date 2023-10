Wiener Ärzte sehen „schlafende“ Stadtpolitik

Aus Hackers Büro hieß es, man kenne die Umfragedaten nicht im Detail und könne sie deshalb nicht kommentieren. Betont wurde jedoch, dass die Umfrage überwiegend von Ärzten außerhalb des Wiener Spitälerverbunds (Wigev) - also jene in Ordens- und Privatspitälern sowie im AKH - beantwortet wurde, auf die man keinen Einfluss habe und wo die Unzufriedenheit offenbar größer sei als in Wigev-Spitälern.