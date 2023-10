Bandenkonflikte in Stockholm: 2 Frauen erschossen

Bei einem weiterem Vorfall im Zusammenhang mit Bandenkriminalität sind im Süden von Stockholm zwei Frauen getötet worden. Mehrere Schüsse seien in einem Haus in Tullinge im Süden der Hauptstadtregion abgegeben und zwei Personen getroffen worden, teilte die Polizei in der Nacht auf Freitag mit. Am Morgen meldete sie dann den Tod der beiden Frauen. Zwei Menschen wurden den Angaben zufolge unter Mordverdacht festgenommen.