Zwei Männer in Lokal in Schweden erschossen

Erneute Gewaltwelle im September

Schweden kämpft seit Jahren mit einer Bandenkriminalität, die um sich greift. In diesem Monat erlebt das Land eine erneute Gewaltwelle, die ihre Hintergründe in einem internen Konflikt bei einem kriminellen Netzwerk in der Hauptstadtregion um Stockholm haben soll. Die Polizei prüft derzeit, ob auch die Schüsse in Sandviken etwas damit oder mit anderen früheren Schusswaffenvorfällen zu tun haben.