Ungarn beschäftigt Gastarbeiter aus Drittländern

Trotz des Einwanderungsgegners Viktor Orbán werden in Ungarn immer mehr Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter aus Drittländern beschäftigt. Medien berichten von etwa 100.000 Menschen, die vermehrt aus Indonesien und von den Philippinen kommen. Sie sind zum Beispiel in der Gastronomie und in Fabriken asiatischer Unternehmen tätig.