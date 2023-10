So geht es mit dem Hallenbad in Klagenfurt weiter

Die Situation ist einer Landeshauptstadt nicht würdig: Schulausflüge ins Hallenbad sind gestrichen, Schwimmkurse können keine stattfinden, auch Schwimmtrainings gibt es in Klagenfurt derzeit nicht. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen müssen nach Villach oder St. Veit an der Glan ausweichen. Immerhin die Fahrerei wird von Stadt Klagenfurt und Land Kärnten gefördert - doch der Zeitaufwand bleibt. Bis das neue Hallenbad steht, wird es wohl noch mehrere Monate dauern. Kritiker meinen gar, aus der Eröffnung wird nichts. Was ist dran an den Gerüchten?