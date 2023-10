Alte Mindestsicherung & Co.: Die Wünsche der NGOs

Nach dem geleakten Video mit nicht sehr staatsmännischen Aussagen von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) will dieser die Gemüter beruhigen und lädt zur Diskussionsrunde „Frag den Kanzler“. Ob die Übung gelingt, wird der morgige Freitag zeigen. Die geladenen Hilfsorganisationen haben jedenfalls eine lange Wunschliste an den vor allem in sozialen Fragen stark in die Defensive geratenen Nehammer.