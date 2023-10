Israel: Erstes österreichisches Todesopfer!

Was bereits befürchtet wurde, ist nun traurige Gewissheit: Zumindest ein österreichischer Staatsbürger ist unter den Hunderten Todesopfern der Terroranschläge in Israel. Wie das Außenministerium bestätigte, wurde die Person in einer jüdischen Siedlung im Süden des Landes von Hamas-Angreifern ermordet.