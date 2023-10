Ein echtes Wirtshaus, dass die Leut zsammbringt!

Vom Foodtruck zurück ins Wirtshaus

Jetzt steigen beide wieder ein. Und zwar mit einem eigenen Wirtshaus in Andau. „Auch, wenn ich in den Trott einer normalen Küche nie wieder hinein wollte, hat sich diese Chance einfach aufgedrängt“, lacht Peck. Denn im Winter einen Foodtruck zu betreiben ist kein Spaß und auch die Stammgäste fragten immer wieder, ob er nicht doch ein Lokal aufmachen möchte. Die guten alten Speisen wie Schweinsbraten mit Knödel, Gulasch oder Zwiebelrostbraten sterben nämlich in der heutigen Gastronomie schön langsam aus.