Gaza: Kampfjets zerstören Luftaufklärung der Hamas

Am Mittwoch wurde zudem die mit der Hamas verbundene Islamische Universität in Gaza bombardiert. Dabei wurden laut einem Universitätssprecher mehrere Gebäude des Komplexes zerstört. Die israelischen Streitkräfte bestätigten ihrerseits neue Vergeltungsangriffe auf den Gazastreifen. Kampfflugzeuge hätten in der Nacht mehr als 200 Ziele in einem Viertel von Gaza-Stadt getroffen, das die Hamas am Samstag für ihre Angriffswelle genutzt hatte.