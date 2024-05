Top-Fahnder hat Autodiebe nach Grenze „gerochen“

Dumm gelaufen: Ohne Böses zu ahnen, reisten die zwei bulgarischen Autolenker am Muttertag aus Italien nach Österreich ein und hielten vormittags nach der Grenze an, um Vignetten zu kaufen. Was sie nicht wissen konnten: Sie waren bereits im Visier von Reinhold Wiedergut, dem Topfahnder der Autobahnpolizei Villach.