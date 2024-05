Erwischt! Neuer Trainer in Salzburg gesichtet

Freudig in Empfang genommen wurde er von Stephan Reiter. Dem Geschäftsführer der Bullen scheint damit ein echter Coup gelungen zu sein. Wie die „Krone“, die die das Trio am Airport erwischte, erfuhr, sind zwar noch letzte Details zu klären, intern ist aber klar: Der 41-Jährige soll das Ruder beim in dieser Saison schwächelnden Serienmeister übernehmen und die Mannschaft ab Sommer wieder in ruhigere Gewässer führen.