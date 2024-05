„Ich will mit Österreich Historisches erreichen“

„Krone“: Stefan, Bologna ist sensationell Dritter in der Serie A, seit Sonntag fix in der Champions League. Musst du dich da gelegentlich selbst zwicken, um es zu realisieren?

Stefan Posch: (lacht) Ja, das mag durchaus sein. Wenn uns das jemand vor der Saison prophezeit hätte, hätte es keiner von uns für möglich gehalten. Wir sind sehr stolz, was wir erreicht haben.