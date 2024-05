Deutschkurse für Zuwanderer, oder Leistungskürzung

„Krone“-Leserin Sabrina K: „Die Schulkollegen meiner Kinder sprechen abseits des Unterrichts nie Deutsch. Man macht es ihnen auch einfach. Wien/Österreich ist so blöd und schreibt alles in zig Sprachen an. Beim Amt, in der Schule, im Kindergarten, etc. Warum sollen sie auch Deutsch lernen? Brauchen sie ja nicht.“