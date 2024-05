Oscarstar sah verstorbenen Vater im Marchfelderhof

„Ich fühle mich wie zuhause in Hollywood“ streute Mira Sorvino Gastgeber Peter Grossmann Rosen, als sie den Marchfelderhof betrat. Die oscarprämierte Schauspielerin – sie heimste den Goldjungen 1996 für ihre Rolle in „Geliebte Aphrodite“ ein – war mit ihrer Tochter Mattea Angel Backus nach Wien gereist, um sich für die Vereinten Nationen für Opfer des Menschenhandels starkzumachen. „Zuletzt war ich 2013 in Wien, als ich von Herrn Lugner gemeinsam mit Gina Lollobrigida zum Wiener Opernball geladen wurde. Die Staatsoper war ja schon ein Wahnsinn, aber so ein Restaurant hab’ ich in meinem Leben noch nicht gesehen“, staunte Sorvino. Da könnten sich einige Gastronomen in ihrer Heimat in Los Angeles ein Stückerl abschneiden.