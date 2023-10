Neugeborenes Mini-Äffchen erfreut Zoo Salzburg

So klein der Nachwuchs der 5-jährigen Mutter Elaise und des 12 Jahre alten Vaters Viv auch ist, so groß ist die Freude darüber. „Bei den Zwergseidenaffen hatten wir das letzte Mal vor neun Jahren Nachwuchs“, berichtet Sabine Grebner. Die Elterntiere gehören seit Mai 2021 zu den tierischen Bewohnern des Zoo Salzburg und kamen auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) von Frankreich nach Österreich. Die vorherige Salzburger Gruppe lebt heute wiederum in einem anderen Zoo.