Zoo Salzburg versucht die Rückkehr zur Normalität

Seit Freitag hat der Zoo wieder geöffnet. Das Nashornhaus – hier passierte der tödliche Angriff – bleibt allerdings bis auf Weiteres geschlossen. „Yeti“ und die anderen Nashörner können die Besucher in ihrem Freigehege beobachten. Am Freitag drehten die Dickhäuter gemächlich ihre Runden. Am Tag der tödlichen Attacke hätten sie noch sehr irritiert und unruhig verhalten. „Nashörner sind sehr sensible Tiere“, sagt Zoo-Chefin Grebner. „Yeti“ wird auch weiterhin in Hellbrunn bleiben können.