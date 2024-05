„Wir haben all die Jahre auf die Ämter vertraut“

Die Zukunft der beliebten Mayrhofalm in Werfenweng hängt am seidenen Faden. Ein Erbstreit hat sich nach Jahren zugespitzt. Auf der einen Seite steht Peter Seidl (67), der seit dem Tod der Mutter im Jahr 2018 die Alm mit seinen Töchtern bewirtschaftet. Auf der anderen Seite ist Seidls Bruder. Der bekam schon 1995 den Hof übergeben und will die Alm wieder zur Landwirtschaft in Werfenweng zurück - die „Krone“ hat berichtet.