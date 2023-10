Diese Auto-Einstellungen können Leben retten

Einsteigen, Zündung an, losfahren: Hand aufs Herz, so machen’s die meisten Autolenker. Dabei können einst in der Fahrschule erlernte Startroutinen das Unfallrisiko drastisch senken oder sogar Leben retten. Dieser Leitfaden hilft dabei, Spiegel, Sitz und Co. perfekt einzustellen, „tote Winkel“ zu minimieren und bedeutend sicherer durch den Verkehr zu kommen.