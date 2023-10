Hamas präsentiert selbst gebautes Luftabwehrsystem

Israels Armee greift bei ihren Gegenschlägen nach den Terrorattacken der Hamas in Israel weiterhin Ziele militanter Palästinenser im Gazastreifen an. Neben der ausgefeilten Technik (Drohnen etc.) und Taktik, die die radikalislamische Miliz bei der am Samstag gestarteten Terrorwelle benützt hat, ist nun auch ein selbst gebautes Luftabwehrsystem präsentiert worden. In den sozialen Medien verbreiteten sich Aufnahmen von einer Übung mit der Abfangeinrichtung namens „Mubar 1“.