Nemecz verzichtet auf Finaltag, Fitzpatrick siegt

Golfprofi Lukas Nemecz hat auf einen Einsatz am Finaltag der Alfred Dunhill Links Championship in St. Andrews (5 Mio. Dollar) verzichtet. Nachdem die dritte Runde wegen anhaltenden Regens vom Samstag auf Montag verschoben worden war, trat der weit zurückliegende Steirer (143.) wie zahlreiche andere Spieler nicht mehr an.