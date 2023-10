Illegaler Zuchthund „Zoe“ einfach ausgesetzt?

Die amerikanische Bulldogge „Zoe“ war am Sonntagnachmittag ganz alleine am Holzöstersee unterwegs (Bezirk Braunau). Spaziergänger fanden den herrenlosen, ängstlichen Hund. Sie brachten ihn zur Pfotenhilfe in Lochen, wo man den Chip auslesen konnte: Der Hund ist in Ungarn mit dem Namen „Zoe“ registriert.