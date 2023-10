Im Innviertel muss ein Blauer noch einmal zittern

Er will den „Schwung mitnehmen“, aber als klarer Favorit will er sich noch nicht feiern lassen: Bei der Bürgermeisterwahl in St. Martin im Innkreis konnte am Sonntag der freiheitliche Kandidat Rainer Höretzeder 44,8 Prozent der Stimmen holen. Er muss damit in die Stichwahl gegen seinen VP-Mitbewerber Benjamin Salhofer, der 36,3 Prozent holte. Die Grüne Kandidatin Angelika Langmaier ist mit 18,9 Prozent aus dem Rennen.