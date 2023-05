„Hab’ ich das wirklich nötig, hier noch mitzutun?“

In einer Stellungnahme begründet dies Hochhold so: „Leider ist der Berufsalltag als Bürgermeister nicht von dieser Harmonie und diesem Gemeinschaftsgeist geprägt, der in unseren politischen Gremien herrscht. Offensichtlich als Spiegelbild unserer heutigen Ich-Gesellschaft prägen Beschwerden, unsägliche Diskussionen, Forderungen, ja auch Unterstellungen mehr und mehr das Tagesgeschehen, und selbst juristische Schritte werden längst nicht mehr nur angedroht, sondern tatsächlich eingeleitet.“