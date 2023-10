Erstmals kandidiert eine Frau für Bürgermeisteramt

Premiere in St. Martin im Innkreis bei der Neuwahl des Ortschefs. Die 35-jährige Angelika Langmaier strebt als erste Frau das höchste politische Amt im 2100-Einwohner-Ort an. Die Grünen-Politikerin bekommt es mit zwei Männern zu tun. Sie treten für die VP und FP an. Die SP stellt keinen Kandidaten.