Hier droht jetzt vielen Wienern Arbeitslosigkeit

Der seit April laufende Negativtrend auf dem heimischen Arbeitsmarkt setzt sich weiter fort. 320.760 Personen waren per Ende September arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind 14.601 Personen oder 4,8 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich daher um 0,3 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent. Was auffällt: Mehr als ein Drittel aller Arbeitslosen lebt in Wien. In der Bundeshauptstadt beträgt die Arbeitslosigkeit derzeit 10,3 Prozent und ist damit fast doppelt so hoch wie im Österreichschnitt (5,9 Prozent). Doch was sind die Gründe dafür?