Das Eis wird dicker

Nun döst die „Polarstern“ wieder in ihrem Heimathafen Bremerhaven vor sich hin. Ihr Kapitän Stefan Schwarze ist stolz auf die „alte Dame“, wie er sie respektvoll nennt. Das mehr als 40 Jahre alte Forschungsschiff „ist nicht nur ein guter Eisbrecher, sondern liegt dank seiner Rumpfform ruhiger im Wasser als andere Schiffe“, meint er. Was gibt es noch über diese Forschungsreise zu berichten? Ach ja. Erstaunliches. „Entgegen der Erwartung ist es in diesem Sommer zu keiner neuen Eis-Rekordschmelze gekommen. Noch beim Start der Expedition Anfang August hatte man das erwartet, auch aufgrund des weltweiten Hitzesommers“, berichtet die Expeditionsleiterin Antje Boetius in einem Interview mit der „Tagesschau“.