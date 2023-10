Hat Jäger hilflose Katzen auf der Abschussliste?

„Jetzt weint sicherlich irgendwo ein Kind um seinen kleinen Schmusefreund“, sagt eine beherzte Katzenfreundin. Sie war es auch, die den wunderschön getigerten Kater in einer Wiese in der Ortschaft Weinzierl auffand und entsetzt zurück prallte. Eindeutiges Indiz auf eine illegale Tötung: Eine Schussverletzung und ein Geschoss im blutigen Fell, an der das bedauernswerte Haustier qualvoll verendet war. Sofort brachte sie das Opfer des Samtpfotenmörders zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Frau nannte bei der Erstattung den konkreten Namen des Verdächtigen, für den natürlich die Unschuldsvermutung gilt.