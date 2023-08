Kätzchen getötet: Freispruch für Jäger schockiert

Nachdem ein 67-Jähriger die kleine Samtpfote „Peach“ in Etzmannsdorf in Niederösterreich mit einem gezielten Schuss aus kürzester Distanz getötet hatte, musste sich der Jäger nun wegen Tierquälerei am Landesgericht Krems verantworten. „Ich habe deswegen keine Gewissensbisse“, erklärte er im Prozess.