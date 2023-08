Feiger Tierhasser schoss mit Bogen auf Katze

Das jämmerliche Miauen aber blieb. Also sahen die beiden gemeinsam nach und konnten ihren Augen nicht trauen, als sie am frei zugänglichen Dachboden „Lilli“ schließlich finden konnten. Sie lag dort – mit einem Pfeil in ihrem Körper. Ein Wettlauf um das Leben der achtjährigen Katze begann.