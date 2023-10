Gasnetze sollen künftig Wasserstoff transportieren

Durch Gasnetze könnte einmal Wasserstoff fließen. Oder auch in der Industrie entstandenes CO2, anstatt in die Atmosphäre geblasen zu werden - diese Vision schwebt Energielandesrat Markus Achleitner vor. Er präsentierte sie am Freitag gemeinsam mit E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch nach der Sitzung des Energielenkungsbeirats in Linz. Als erste Regionen, in denen das stattfinden könnte, nannte Achleitner die Industriegebiete rund um Linz oder Steyr.