Go-Mobil überschreitet die Gemeindegrenzen

„Für unseren Verein ist das nur positiv“, sagt die Obfrau und Magdalensberger Vizebürgermeisterin Edith Patscheider. Das Go-Mobil-Fahrzeug wird von sechs Fahrern, unter ihnen eine Frau, durch die beiden Gemeinden gelenkt. Patscheider: „Zwei unserer Fahrer kommen aus Poggersdorf.“ In Magdalensberg wurden bisher jährlich rund 6000 Fahrten zurückgelegt. Die Fahrzeuge haben alle dieselbe Nummer, und zwar 0664/603 603 plus Postleitzahl. In Poggersdorf also einfach die Postleitzahl 9130, in Magdalensberg 9064 dazu wählen. Patscheider: „Die Anrufe kommen alle auf das selbe Handy.“ Die Go-Fahrscheine für Poggersdorf sind bei Gemeinderat Manfred Stromberger erhältlich.