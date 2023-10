Transit: Tirols Parteien geschlossen gegen Salvini

Salvini macht Druck, Gewessler steht hinter Tirol

Nach der Klagsankündigung Italiens gegen Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wegen der Tiroler Anti-Transitmaßnahmen hatte Salvini zuletzt den Druck auf die Regierung in Wien verschärft. In Südtirol wie auch im Trentino finden am 22. Oktober Landtagswahlen statt. Salvini plant offenbar drei Wahlkampfauftritte in Südtirol, den ersten davon am Montag in Bozen und am Brennerpass.