Transit-Streit: Salvini plant Besuch am Brenner

Am 9. Oktober plant der Lega-Chef zudem auch einen Wahlkampfauftritt in Bozen. In Südtirol wie auch im Trentino finden am 22. Oktober Landtagswahlen statt. Salvini plant offenbar drei Wahlkampfauftritte in Südtirol. Den letzten am 20. Oktober, zwei Tage vor der Wahl.