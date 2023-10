Bürgerinitiative beklagt Hürden beim S-Link

Mehr als 8000 Seiten umfassen die Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung zum S-Link. Jene Initiativen und Anrainer, die am Verfahren teilnehmen wollen, haben es aber nicht leicht, berichtet Wilfried Rogler von der Initiative „Stopp U-Bahn“, die die Bürgerbefragung in der Stadt am 26. November erzwungen hat.