140 persönliche Anrainer-Termine wegen S-Link

Doch was kommt auf die Anrainer zu? Kurzfristig Baumaschinen, Schutt und Stau. Langfristig spricht das Projekt-Team von einer deutlichen Auto-Reduktion. „Pro Werktag werden 40.000 Kfz-Kilometer eingespart“, heißt es in Berechnungen. Und der Baustellen-Verkehr? Dazu will die Gesellschaft ein detailliertes Konzept herausgearbeitet haben. An 15 Tagen in den drei Bau-Jahren wird mit maximal 15 Lkw-Fahrten pro Stunde gerechnet. Es sei um „Genehmigung für eine maximale Anzahl von 300 Lkw-Fahrten pro Tag“ angesucht worden, heißt es. Unklar ist nur noch, wohin der Schutt hinkommt.