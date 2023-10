Wie Bürgermeister Riedl Geschäftsmann Riedl half

Maßnahme zur Lärmreduktion

Noch bevor der korrekt abgewickelte Deal im Jahr 2019 fixiert werden konnte, mussten die vier Flächen nämlich in Bauland umgewidmet werden. Und weil seine einstigen Grundstücke direkt an der Schnellstraße S 5 lagen und die heutigen Bewohner des Mini-Dubais nicht vom Verkehrslärm verschreckt werden sollten, war das nicht ohne eine vorherige Erhöhung der Lärmschutzwände möglich. Im Jahr 2017 suchte Riedl deshalb persönlich, aber im Namen der Marktgemeinde bezüglich der Lärmschutzwände an.