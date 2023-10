Spektrum reicht vom Profi bis zum Windelträger

Wie bei den vergangenen Ausgaben will der Event auch die Jugend ansprechen. Neben den Kindertrails über mehrere Distanzen gibt es auch für die ganz kleinen etwas - sogenannte „Windeltrails“. Dort legen heranwachsende und vielleicht zukünftige Asse (Geburtsjahr 2020 und jünger) 120 oder 200 Meter. „Man muss ich vor Augen führen, dass in Salzburg inzwischen jedes 4. Kind in der Volksschule übergewichtig ist, bei den Jugendlichen sind es sogar schon 50 Prozent. Das heißt, es gibt hier ein ganz wesentliches Thema, um den Kindern Spaß und Freude am Sport zu vermitteln und dafür sind Veranstaltungen wie auch das Salzburg Trailrunning Festival prädestiniert“, sagt Bernd Frey von der Sportunion.