Duell der Lokalmatadore bei Trailrunning Festival

Talk-Format, Live-Konzert und zwei Meisterschaften

Am Freitag geht‘s mit dem Nightrun los, gefolgt von einem Live-Konzert von Strange Fruit. Der Samstagvormittag lockt zum Trail & Talk mit den Profiteilnehmern aus dem deutschsprachigen Raum und anschließender Preisverleihung im JUFA Hotel. Am Abschlusstag stehen schließlich die Berlauf-Landesmeisterschaft beim Gaisbergtrail sowie - zugleich - die Österreichische Speedtrailmeisterschaft an.