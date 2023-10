Mit Häkel-Kunst gegen die Erderwärmung

„Wir haben noch Witze gemacht, dass uns ein Riff aus Wolle an das Great Barrier Reef in unserer Heimat Australien erinnern wird, das war vor 20 Jahren - und jetzt ist es tatsächlich vom Aussterben bedroht“, erinnern sich die Zwillingsschwestern Christine und Margaret Wertheim an die Geburt ihres Projekts „Häkeln für die Weltmeere“.