Alles neu: Kult-Kaufhaus wird 2025 abgerissen

Jahrzehntelang war das PRO das beliebteste Einkaufszentrum im Linzer Norden. Doch zuletzt nagte bereits der Zahn der Zeit am 49 Jahre alten Shopping-Tempel. Die Rutter Immobilien Gruppe will nun neu bauen, künftig soll aber auch Wohnen möglich sein am Standort. Ein Masterplan mit anschließender Bürgerbeteiligung soll für das finale Projekt sorgen.