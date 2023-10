Schwer verletzter Biker alarmierte selbst Rettung

Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist am späten Dienstagnachmittag in Schnifis rund 15 Meter über eine Böschung abgestürzt. Grund war nach Angaben des Mannes ein Ausweichmanöver, weil ihm ein weißer Pkw in der Mitte der Fahrbahn entgegengekommen sei, berichtete die Polizei. Dadurch sei der Mann von der Fahrbahn abgekommen. Er konnte noch selbst den Notruf absetzen und wurde nach der Bergung aus dem unwegsamen Gelände ins Krankenhaus geflogen. Zeugen werden gesucht.