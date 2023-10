Alkolenkerin raste mit 170 km/h vor Polizei davon

Wilde Fahrt

Die Frau gab ordentlich Gas, raste mit 170km/h davon. Selbst in einem Baustellenbereich fuhr die 41-Jährige mit ca. 150 km/h bis 160 km/h. Besonders gefährlich: In dieser Baustelle arbeitete in diesem Moment ein Bauarbeiter und auf der Gegenfahrbahn warteten mehrere Fahrzeuge. Die Lenkerin setzte die Fahrt noch bis in den Ortschaftsbereich Littring, Gemeinde Eberstalzell, fort, wo sie in einem abgeernteten Maisfeld zu stehen kam.