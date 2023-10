Ukrainische Gegenoffensive „deutlich geschwächt“

Das ukrainische Militär widerum hat am Dienstag den Abschuss von 29 Drohnen und einem Marschflugkörper gemeldet. Der russische Angriff habe mehr als drei Stunden gedauert und sich unter anderem in den Regionen Mykolajiw im Süden des Landes und Dnipropetrowsk im östlichen Landesteil ereignet. In einzelnen Unternehmen seien Brände ausgebrochen, sagte Gouverneur Serhij Lysak. Sie hätten aber rasch gelöscht werden können.