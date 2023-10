Drohnen- und Bombenangriffe: Mehrere Verletzte

In der Stadt Uman im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy sei eine Frau nach einem Drohnenangriff verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden, berichtete der Militärgouverneur der dortigen Region. In einem Lager sei ein Großbrand ausgebrochen. Auch in Krywj Rih brach ein Brand aus, Strom- und Gasleitungen wurden beschädigt. In Charkiw soll ein ziviles Unternehmen getroffen worden sein.